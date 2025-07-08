19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda 5. Maçını Kaybetti
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki son maçında ABD'ye 3-1 yenilerek C Grubu'nu 4. sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçında ABD'ye 3-1 yenildi.
Osijek kentinde oynanan müsabakada milli takım, ABD'ye 25-19, 20-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.
Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda 4. olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Milliler, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti.
C Grubu'nu Polonya birinci, Bulgaristan ikinci ve ABD üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor