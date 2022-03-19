19 Mart Cumartesi Spor Gündemi - Haberler

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19 Mart Cumartesi Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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19 Mart Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş - Atakaş HataysporGALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

14.15 Kafile, Gaziantep'e gidecek.

15.30 Takımın kentte karşılanışı

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Takım izinli

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor

19.00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

16.40 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amcası İbrahim Kasapoğlu'nun cenaze törenine katılacak. Cenaze, Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 'SPOR PSİKOLOJİSİ ZİRVESİ' DÜZENLİYOR

10.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 19 - 21 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği "Spor Psikolojisi Zirvesi" Antalya'da başlayacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol

15.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex

18.00 TOFAŞ - Semt77 Yalovaspor

20.15 Darüşşafaka -  Anadolu Efes

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray

13.30 Hatayspor - Fenerbahçe Safiport

13.30 Elazığ İl Özel İdare - Botaş

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

16.00 Nesibe Aydın -  Antalya 07 basketbol

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

16.00 Halkbank - Sorgun Bld.

16.00 Bingöl Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Altekma - Spor Toto

16.00 Allpower Akü Cizre Bld. - Yeni Kızıltepe Spor

16.00 Tokat Bld. Plevne - Ziraat Bankkart

- Misli.com Sultanlar Ligi

13.00 Karayolları - Yeşilyurt

15.00 Fenerbahçe Opet -  Eczacıbaşı Dynavit

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Inter - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Nantes - Lille (Burak Yılmaz - Zeki Çelik)


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Haberler

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