19. Asya Oyunları Köyü Hangzhou'da açıldı

HANGZHOU, 16 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreni Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da gerçekleştirildi. Cumartesi günü düzenlenen tören, ev sahibi Çin'in spor delegasyonu için takım karşılama töreni olarak da işlev gördü.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreninde gong çalan konuklar, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreninde 19. Asya Oyunları'nın"Paylaştığımız Sevgi"söyleyen çocuklar, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nden bir görünüm, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreninde, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)