19. Asya Oyunları Köyü Hangzhou'da açıldı
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da, 19. Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreni düzenlendi. Köy, 20.000'den fazla sporcu, takım yetkilisi, teknik yetkili ve gazeteciye konaklama, yemek, ulaşım, sağlık hizmetleri vb. sağlayacak.
HANGZHOU, 16 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları Köyü'nün açılış töreni Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da gerçekleştirildi. Cumartesi günü düzenlenen tören, ev sahibi Çin'in spor delegasyonu için takım karşılama töreni olarak da işlev gördü.
Kaynak: Xinhua / Spor