19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Özkan Baltacı Atletizm Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı. - Haberler

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