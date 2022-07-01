19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor