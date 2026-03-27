Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında dördüncü gün karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş, Başakşehir Belediyesi'ni mağlup ederken, KKTC, İzmit Zirve Spor ve Melikgazi Kayseri Basketbol galip geldi. Türkiye Şampiyonası'na katılacak kulüpler, yarınki final karşılaşmalarıyla belirlenecek.
Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü günündeki ilk karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir Belediyesi'ni 69-58 mağlup etti.
Diğer karşılaşmalarda KKTC, Alınteri Spor'u 67-25, İzmit Zirve Spor, IC Tredaş'ı 60-40, Melikgazi Kayseri Basketbol, Elazığ Orman Spor'u 59-46 yendi.
Grupta Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak kulüpler, yarın oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.