18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Milliler, finalde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-1 (15-25, 25-19, 25-17, 26-24) mağlup ederek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni altın madalya ile tamamladı ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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