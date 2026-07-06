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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında İspanya'yı 3-0 yendi.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-11 ve 25-16'lık setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı.

Tüm maçlarını 3-0 kazanarak 15 puana ulaşan Türkiye, grup aşamasının bitimine 2 karşılaşma kala yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, turnuvadaki 6. maçında 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 17.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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