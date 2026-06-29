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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan 2'ncisi oldu

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18 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen Türkiye, gümüş madalya kazandı.

18 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen Türkiye, gümüş madalya aldı.

Ay-yıldızlılar, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 3-1'lik skorla eleyerek finale çıktı.

Milli takım, Bulgaristan ile verdiği şampiyonluk mücadelesini ise 3-1 (21-25, 25-19, 15-25, 14-25) kaybederek 2'nci oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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