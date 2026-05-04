18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Taha Akgül ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonlarında düzenlenen şampiyonaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Tofaş, Vamos Akademi, Karşıyaka, Türk Telekom, Petkimspor, İstanbul Ticaret Odası Spor Kulübü, Serdivan Belediye, Çankaya Üniversitesi, Mersin, Antalya Basketbol Akademi ve Manisa Basket 1994 Sportif takımları katılıyor.

Dört grup halinde gerçekleşen şampiyonanın finali maçı ise 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
