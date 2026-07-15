Haberler

Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki son maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Grubunu 1 galibiyet ve 4 puanla 7. sırada tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenildi.

Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 26-24, 25-17, 14-25 ve 25-21'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Grubunu 1 galibiyet ve 4 puanla 7. sırada tamamlayan milli takım, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için özür diledi: Hayatımın hatası, lütfen affedin

Ünlü oyuncu çok pişman: Dilimi eşek arısı soksaydı
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi