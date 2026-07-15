Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki son maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Grubunu 1 galibiyet ve 4 puanla 7. sırada tamamladı.
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenildi.
Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 26-24, 25-17, 14-25 ve 25-21'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 6. mağlubiyetini yaşadı.
Grubunu 1 galibiyet ve 4 puanla 7. sırada tamamlayan milli takım, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan