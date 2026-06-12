18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı

18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 1700 sporcu katılıyor.

Tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan alt boylardaki güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

Organizasyon, 14 Haziran Pazar günü orta ve baş altı kategorilerindeki karşılaşmaların ardından başpehlivanın belli olacağı müsabakalarla sona erecek.

Ligin 4. etabını oluşturan güreşler, sezonun kaderini belirleyecek organizasyonlar arasında yer alıyor.