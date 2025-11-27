Haberler

18. saniyede gol! Porto kendi sahasında şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Porto, sahasında Nice'i 3-0 mağlup etti. Portekiz ekibi, ilk golünü maçın 18. saniyesinde kaydetti.

  • Porto, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Nice'i 3-0 yendi.
  • Porto'nun ilk golü maçın 18. saniyesinde Gabriel Vega tarafından atıldı.
  • Porto, 10 puanla grupta liderken Nice 0 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Francesco Farioli'nin ekibi Porto ile Nice karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

18. SANİYEDE GOL

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 33. dakikasında Gabriel Vega ile 61. dakikada Samu Omorodion kaydetti. Gabriel Vega'nın attığı ilk gol 18. saniyede geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Porto, Avrupa Ligi'nde 10 puana yükseldi. Kötü günler geçiren Nice ise 5 maç sonunda 0 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Porto, kendi evinde Malmö'yü ağırlayacak. Nice, sahasında Braga'yı konuk edecek.

