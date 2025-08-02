17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya 35-21 mağlup oldu. Milliler, A Grubu'ndaki üç maçını da kaybederek sıralama maçlarına çıkacak.

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya 35-21 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Danimarka ile karşılaştı.

İlk yarıyı 18-8 geride kapatan milli takım, sahadan 35-21 mağlup ayrıldı.

Grupta oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, sıralama maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Jose Mourinho'ya sürpriz talip

Mourinho'ya sürpriz talip: Fenerbahçe'den ayrıl, bize gel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi

Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.