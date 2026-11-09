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17 Yaş Altı Kadın Güreş Takımı antrenörü Mehlika Öztürk, milli sporcular yetiştiriyor

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17 Yaş Altı Kadın Güreş Takımı antrenörü Mehlika Öztürk, milli sporcular yetiştiriyor Haber Videosunu İzle
17 Yaş Altı Kadın Güreş Takımı antrenörü Mehlika Öztürk, milli sporcular yetiştiriyor
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Eski milli güreşçi Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda antrenör olarak edindiği tecrübeyi gençlere aktarıyor. Öztürk, hedefinin milli sporcular ve öz güvenli kadınlar yetiştirmek olduğunu belirtiyor.

Güreşte önemli başarılara imza atan eski milli sporcu Mehlika Öztürk, sporculuk kariyerindeki tecrübesini şimdi antrenör olarak yeni nesillere aktarıyor.

17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Öztürk, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle spora başladı.

Öztürk, katıldığı ilk antrenmanda salonun duvarındaki şampiyon sporcuların fotoğraflarından ilham alarak başarıya odaklandı.

Ortaokul yıllarında katıldığı Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği ile dikkat çeken Öztürk, ardından çeşitli ulusal turnuvalarda ve yaş gruplarında dereceler elde etti.

Azmi ve disipliniyle kısa sürede milli takıma kadar yükselen Öztürk, sporculuk döneminde edindiği büyük tecrübeyi minderin kenarına taşıdı.

"Güreşte çok güzel şeyler yaşadım"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yönlendirmesiyle güreşe başladığını belirtti.

Babasının bir gün 'kızım seni böyle bir branşa uygun görüyorum' demesi üzerine çok şaşırdığını ama merak içerisinde antrenmanın yapıldığı salona gittiğini ifade eden Öztürk, burada antrenörleri Fatih Kobal ve Hasan Mert ile tanıştığını kaydetti.

Katıldığı ilk müsabakada kürsüye çıkmayı başardığını dile getiren Öztürk, "Türkiye şampiyonalarına katıldım. Türkiye şampiyonalarında, Balkan şampiyonalarında, uluslararası arenalara kadar dereceler elde ettim. 2020 yılında dünya arenasında bronz madalya kazandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. 14 yıl kadar bir süreyle, 12 yaşımdan başlayarak bir güreş hikayem oldu. Güreşte çok güzel şeyler yaşadım. Milli takımda çok güzel dostluklar edindim." diye konuştu.

İçindeki güreş sevdasının her geçen gün arttığını vurgulayan Öztürk, şimdi geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için mücadele ettiğini belirterek "Geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek istediğini dile getiren Öztürk, "Burada da hedefim milli sporcular, öz güvenli kadınlar yetiştirmek. Ülkemize en iyi şekilde, bayrağımıza saygılı bireyler yetiştirmek. Hedeflerim bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

Tecrübelerini gençlere aktardığını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrendiğim teknikleri sporcularımın yapmasını görmek çok güzel bir duygu. Çocuklarımızı hem sokaktaki kötü alışkanlıklardan hem sanal ortamdan ve tabletlerden uzaklaştırıp güreş branşında onların bir hedefi olmasını sağlıyoruz. Öz güvenli bireyler olmasını sağlıyoruz. Başarıdan önce ahlaklı sporcular yetiştirmek bizim önceliğimiz bu."

Kaynak: AA
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