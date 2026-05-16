Milli güreşçi Emirhan Çayır, 17 yaş altında Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 80 kiloda mücadele eden milli güreşçi Emirhan Çayır, finalde Azerbaycanlı rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Emirhan Çayır, Samokov kentindeki şampiyonada Zoran Shorov (Kuzey Makedonya) ve Maxim Gaslama'yı (Moldova) tuşla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Finlandiya'dan Arshavir Darakhshanifara'yı 5-3'lük skorla geçen milli güreşçi, finalde Azerbaycanlı Nihad Süleymanlı ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Emirhan, şampiyonayı sıkletinde ikinci sırada tamamladı.

Bulgaristan'daki organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
