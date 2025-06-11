17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri İzmit'te Başlıyor

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13-15 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 1600'ün üzerinde pehlivanın katılımıyla Ramiz Kahveciler adına düzenlenecek. Bu organizasyon, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabını oluşturuyor ve katılan pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazanma şansına sahip olacak.

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-15 Haziran'da İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1600'ün üzerinde pehlivanın katılacağı organizasyon, bu sene şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına düzenlenecek.

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7 ayaktan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabını oluşturacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Şampiyon başpehlivana, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek hazırlanmış altın kemer verilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverler de Kocaeli'ye gelerek mücadeleleri izleme imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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