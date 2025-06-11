17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri İzmit'te Başlıyor

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-15 Haziran'da İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1600'ün üzerinde pehlivanın katılacağı organizasyon, bu sene şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına düzenlenecek.

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7 ayaktan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabını oluşturacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Şampiyon başpehlivana, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek hazırlanmış altın kemer verilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverler de Kocaeli'ye gelerek mücadeleleri izleme imkanı bulacak.