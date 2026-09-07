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17. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 7-10 Ekim'de Antalya'da yapılacak

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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 17'ncisi, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı, 7-10 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 17'ncisi, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı, 7-10 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulubü tarafından düzenlenecek organizasyon, plaj, orman ve dağ olmak üzere üç etapta koşulacak.

Değişken zemin, uzun tırmanışlar ve zorlu teknik bölümler sporcuların yalnızca motosiklet hakimiyetini değil, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını da test edecek. Deniz seviyesinden başlayacak yarış, yaklaşık 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde son erecek.

Yarışa Manuel Lettenbichler, Teodor Kabakchiev, Ashton Brightmore, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman gibi deneyimli sporcular da katılacak.

Kaynak: AA
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