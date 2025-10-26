16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Başarıyla Gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

Kazlıçeşme'deki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Abay Caddesi'nde yer alan Kazlıçeşme Sanat'ta startı verilen 10 kilometrelik koşu, yine aynı noktada sona erdi.

Toplamda 1214 erkek ve 453 kadın olmak üzere 1667 kayıtlı koşucunun katıldığı yarış, farklı kategorilerde düzenlendi.

Organizasyonda 23'ü milli 13'ü yabancı sporcu yer alırken, kategorilerde ilk 3'e giren kadın ve erkek sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Genel klasmanda ilk 3

Yarış sonunda erkekler ve kadınlarda genel klasmanda ilk 3'e giren isimler şöyle:

Erkekler:

1. Obadiyah Kiplangat Rop (29.18)

2. Mert Selek (29.46)

3. Mert Girmalegese (30.24)

Kadınlar:

1. Robe Dida Diriba (33.42)

2. Daisy Jeptoo Kimeli (34.40)

3. Pınar Demir (35.01)