Paris 2024'te Kuzey Tunçelli'den tarihi başarı! Olimpiyat tarihimizde bir ilke imza attı

Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan 16 yaşındaki sporcumuz Kuzey Tunçelli, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

BİR İLKE İMZA ATTI

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

EMİR BATUR ALBAYRAK OYUNLARA VEDA ETTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı. Eleme serisini 15.23.21'lik dereceyle 6. sırada bitiren Emir Batur Albayrak, genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.