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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Çekya'yı penaltılarla mağlup etti

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında normal süresi 3-3 beraberlikle biten mücadelenin ardından yapılan penaltı atışları sonunda Çekya'yı 4-2 mağlup etti. Milli takımın gollerini Hasan Ege Akdoğan ve Tuna Baran Demir kaydetti.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında normal süresi 3-3 beraberlikle biten mücadelenin ardından yapılan penaltı atışları sonunda Çekya'yı 4-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 3-1 geride tamamlayan milli takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı. Milli takımın gollerini 26. ve 65. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan ile 74. dakikada Tuna Baran Demir kaydetti.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı penaltılara giden maçta Çekya'yı toplamda 7-5 yendi.

Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti.

Turnuvanın diğer maçında ise Polonya, Galler'i 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar organizasyonun ikinci maçını 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Polonya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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