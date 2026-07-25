16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonluğuna ulaştı
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu.
Milli takım, şampiyonluk maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Türkiye, böylece organizasyonda 5'te 5 yaptı.
Oynadığı 5 maçta sadece 1 set kaybeden milliler, 15 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonada daha önce Bulgaristan'ı 3-1, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'ı ise 3-0 mağlup etmişti.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.