16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası İstanbul'da Yapıldı

Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası, ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirildi. Turnuvayı ENKA kazanırken, Galatasaray ikinci, Uludağ Oksijen ise üçüncü oldu. Galatasaray'dan Kemal Can Onur gol kralı, Kaan Karaaslan en iyi kaleci unvanını aldı.

Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak sutopunda düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre üç gün süren organizasyon, ENKA Sutopu Havuzu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalar sonucunda ENKA, kupanın sahibi oldu. Organizasyonu Galatasaray ikinci, Uludağ Oksijen ise üçüncü sırada bitirdi.

16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası'nda Galatasaray'ın sporcularından Kemal Can Onur gol kralı, Kaan Karaaslan da en iyi kaleci oldu.

Kaynak: AA
