16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İspanya'yı Yenerek Yedinci Oldu

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek turnuvayı yedinci sırada tamamladı.

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında karşılaştığı İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu yedinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 önde tamamladı.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Ömer Kutluay 31 sayı - 6 ribaund - 5 asist - 2 top çalma ve Darius Karutasu 18 sayı - 7 ribaund - 2 asist - 4 top çalma - 1 blokluk performans gösterdi. İspanya'da ise Diego Ferreras 17 sayı ile oynadı. - İSTANBUL

