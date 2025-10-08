16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da Başlıyor

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 16'ncısı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde yarın başlayacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve yaklaşık 40 ülkeden 400'e yakın sporcuyu ağırlayacak organizasyon, "plaj", "orman" ve "dağ" olmak üzere üç etapta koşulacak.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarışlara ilişkin ilçedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri haline gelen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'na bir kez daha ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yarışların kentin tanıtımına katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir de 16 yıldır düzenledikleri yarışların bu yıl da dünya şampiyonası kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirerek, sporculara başarılar diledi.

Sporcuların görüşleri

FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead toplantıda, "Sea To Sky'ın Türkiye'de gerçekleştirilmesi çok önemli. Gelecekte yapacağımız işler için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın son şampiyonu Alman sporcu Manuel Lettenbichler ise geçen senenin kendisi için zor geçtiğini, bu yıl da iddialı olduğunu kaydetti.

İngiliz sporcu Billy Bolt, sezonun zorlu başladığını, Antalya etabında kendine güvendiğini söyledi.

Bulgaristanlı sporcu Teodor Kabakchiev, geçirdiği kaza sonrası koluna platin ve 7 vida takıldığına dikkati çekerek, "Kazadan sonra 2-3 defa motosiklete binebildim. Kemer'deki yarışta zorlanacağımı düşünmüyorum. Benim için çimenlikte motosiklet sürmekle kayalarda sürmek aynı şey. Ben buraya yarışmaya geldim, izleyici olmaya değil." diye konuştu.

İspanyol kardeşler Alfredo Gomez ile Sandra Gomez ise Türkiye'de yarışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantıya katılan diğer sporcular Mario Roman, Wade Young, Graham Jarvis, Matt Green de Danila Chernyaev de yarışın başlaması için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Deniz seviyesinden başlayacak yarış, 11 Ekim Cumartesi günü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.