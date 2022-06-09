150 sporcunun katıldığı tenis turnuvası sona erdi - Haberler

Uşak Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel tenis turnuvalarının onuncusu, 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

13 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'da sona eren turnuvaya Huzurpark Spor Tesisleri ev sahipliği yaptı. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turnuvada 10 farklı kategoride sporcu yer aldı. Turnuvaların düzenlendiği 10+ Erkek - 10+ Kız, 14+ Erkek - 14+ Kız, 18+ Yeni Başlayan Erkek, 18+ Yeni Başlayan Kadın, 18+ Master Erkek, 18+ Master Kadın, 35+ Master Erkek, 35+ Master Kadın kategorilerinde sporcular kortlarda ter döktü.

Toplamda 150 sporcunun katıldığı geleneksel tenis turnuvası bu zamana kadar düzenlenen en kalabalık tenis turnuvası olarak kayıtlara geçti. Final maçlarının ardından dereceye ulaşan sporculara ödülleri Uşak Belediyesi Başkan Yardımcıları Zeynep Ceylaner ve Hikmet Kahraman tarafından verildi. 18 Yaş Üstü Master Erkek kategorisinde birinci olan profesyonel sporcu Kubilay Karakuş, Uşak'ta sadece tenise değil bütün branşlarda spora değer verildiğini belirtti. Uşak Belediyesine ve Başkan Çakın'a teşekkürlerini ileten Karakuş, spora verilen desteğin devam etmesini diledi.

Küçük sporcudan büyük destek

10 farklı kategoride turnuvaya katılan sporcular arasında 10 Yaş Üstü Kızlar kategorisinde birinci olan genç sporcu Nida Nur Bayrak, kazandığı 500 TL para ödülünü Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışlayacağını söyledi. Parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediğini belirten genç sporcu başarıya ulaşmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Spor