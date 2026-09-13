15 yaş altı milli pentatletler, Avrupa 3'üncüsü oldu
Avrupa 15 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Naz Karartı ile Dağhan Emir Demiryürek, karışık bayrak kategorisinde bronz madalya kazandı.
Avrupa 15 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Naz Karartı ile Dağhan Emir Demiryürek, karışık bayrak kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Portekiz'in Caldas da Rainha kentindeki organizasyon sona erdi.
Karışık bayrak kategorisinde mücadele eden Naz-Dağhan Emir ikilisi, final yarışması sonucu 3'üncülüğü elde etti.
Bu sonuçla milli sporcular, şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Naz Karartı, Zeynep Dilara Ünlü ve Arya Kaymaz'dan oluşan kadın takımı da 15 yaş altında Avrupa 2'ncisi olmuştu.