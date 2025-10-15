15 Yaş Altı Kadın Milli Boks Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

15 Yaş Altı Kadın Milli Boks Takımı, Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, Karadağ'ın Budva kentinde 16-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Şampiyonaya 16 sıklette katılacak milli takım, hazırlıklarını tamamlayarak kamp merkezinden ayrıldı.

Milli takım antrenörlerinden Murat Özdemir, AA muhabirine, maçların 18 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Haziran ayından itibaren 3 aydır hazırlanıyoruz. Dört etap kamp yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çocukların genel durumu başlangıçtan sona doğru gayet iyiydi. Gözle görülür şeyler ortaya çıktı." dedi.

Sporcuların şampiyonalarla tecrübe kazanacağını ifade eden Özdemir, "Bu çocuklar çok iyi yerlerde olacak, çok iyi ülkemize madalyalar kazandıracak. Aralarında çok yetenekli sporcular var. İmkanlar bu süreçte iyi. Altyapıya önem verildiğini hissediyoruz. Türk Milli Takımı boks olarak çok daha iyi yerlerde olacak. U15 Milli Takımı olarak başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.