15 Temmuz için 81 ilde sporla anma

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çok sayıda spor organizasyonu yapılacak.

Bakanlık koordinasyonunda, spor federasyonları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenecek etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri anılırken milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Etkinliklerin en önemli organizasyonlarından biri olan 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 2 bin 500 metrelik parkurda yapılacak koşuda sporcular, sancağı 100 metrelik etaplar halinde birbirlerine devrederek taşıyacak. Organizasyon sonunda sancak, düzenlenecek törenle ilin veya organizasyonun gerçekleştirildiği ilçenin mülki idare amirine teslim edilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ilan edilmesinin ardından geleneksel hale getirilen organizasyon, bu yıl darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" mottosu

Bu yılki anma etkinliklerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ortak mottosu ise "İrade Bizim, Zafer Bizim" olacak.

Milli iradenin önemine vurgu yapan motto, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek yürüyüş, sancak koşusu, turnuva ve anma programlarının görsel materyalleri ile tanıtım çalışmalarında ortak tema olarak öne çıkacak.

Spor federasyonları da bir çok etkinlik düzenleyecek

Spor federasyonları da anma programları kapsamında farklı branşlarda turnuva ve organizasyonlar gerçekleştirecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Çarşamba sabahı İstanbul'da Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenleyecek. Ayrıca Bursa ve birçok ilde halk koşuları ile anma yarışları yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonu da 13-15 Temmuz tarihlerinde İstanbul'daki TGF Silivri Golf Sahası'nda farklı yaş kategorilerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Turnuvası" organize edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu ise İstanbul'un çeşitli ilçeleri ile İzmir'de "Demokrasi Kupası" turnuvaları düzenlerken, Türkiye Bilardo Federasyonu da Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Zafer Kupası" organizasyonunu yapacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türkiye Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'nı Kocaeli'de düzenledi. Türkiye Judo Federasyonu ise 24-25 Temmuz tarihlerinde Tokat'ta 15 Temmuz Minikler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra güreş, tenis, bisiklet, triatlon, masa tenisi, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile federasyonların koordinasyonunda çok sayıda ulusal ve yerel organizasyon düzenlenecek.