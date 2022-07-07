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15 Temmuz Kupası'na Kağıtspor damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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15 Temmuz Kupası'na Kağıtspor damga vurdu

Büyükşehir Kağıtspor'un atıcıları, 15 Temmuz Milli Birlik Kupası'na damga vurdu.

Büyükşehir Kağıtspor'un atıcıları, 15 Temmuz Milli Birlik Kupası'na damga vurdu. Kağıtsporlu 5 altın, 1 gümüş madalyayla dönerken Büyük Erkekler takım kategorisinde de başarıya ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un atıcıları, katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen turnuvada kürsünün en üst basamağında yer aldılar.

5 altın 1 gümüş madalya

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Milli Birlik Kupası, Bursa'da düzenlendi. Atıcılık trap dalında mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor 'un başarılı atıcıları 5 altın 1 gümüş madalya elde etti.

Milli Birlik Kupasında genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Nisa Nur Aydemir altın, yıldız erkeklerde mücadele eden Yasin Efe Kesim altın, genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin altın ve Erdoğan Akkaya bronz madalya kazanırken büyük erkekler kategorisinde Murat İlbilgi altın madalyanın sahibi olarak turnuvayı tamamladı.

Büyük erkek takımı zirvede

Öte yandan, Büyük Erkekler takım kategorisinde yarışan Erdinç Kebapçı, Taner Öner ve Murat İlbilgi'den oluşan Büyükşehir Kağıtspor büyük erkek takımı yaptıkları başarılı atışlar ile altın madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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