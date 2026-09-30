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15'li Ragbi Milli Takımı, 3 Ekim'de Ankara'da Bulgaristan'ı konuk edecek

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15'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim'de Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek. Federasyon açıklamasına göre Esenboğa Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te oynanacak maç öncesi milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.

Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre federasyonun Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.

Kaynak: AA
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