15'li Ragbi Milli Takımı, 3 Ekim'de Ankara'da Bulgaristan'ı konuk edecek

15'li Ragbi Milli Takımı, 3 Ekim'de Ankara'da Bulgaristan'ı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim'de Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek. Federasyon açıklamasına göre Esenboğa Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te oynanacak maç öncesi milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.
Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre federasyonun Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.
Kaynak: AA