14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükseldi
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İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli takımımız, Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.
İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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