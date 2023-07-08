Üye Girişi
Haberler
14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükseldi

14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükseldi

Spor Haberleri

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli takımımız, Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Valencia İspanya Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title