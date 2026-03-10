Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın ikinci gününde Eyüpsultan Belediyesi, Arena Basketbol'u 72-69 mağlup etti. Şampiyona 13 Mart'ta sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Arena Basketbol ile Eyüpsultan Belediyesi karşılaştı. Eyüpsultan Belediyesi, Arena Basketbol'u 72-69 yendi.

Bugünkü müsabakalarda, Demir Akademi - İzefe, Sportek - İzmit Zirve, Esa Bodrum - Kocaeli Basket, Mersin Gençlerbirliği - Uludağ Atletik, KKTC Levent Koleji - Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Elit Basketbol - Arka Spor ile Özel İdare Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşacak.

Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
