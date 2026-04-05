Haberler

Adana'da Portakal Çiçeği Koşusu'nu "Mountain" isimli safkan kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Koşusu'nda 'Mountain' isimli at, jokeyi Vedat Abiş ile birinci oldu. Yarış, 1300 metre çim pistte gerçekleştirildi.

Adana'da 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Koşusu'nda jokeyliğini Vedat Abiş'in yaptığı "Mountain" isimli at birinci oldu.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Yeşiloba Hipodromu'nda organize edilen yarışa, 4 ve yukarı yaştaki İngiliz safkanları katıldı.

Remzi Dağ'ın sahibi olduğu "Mountain" adlı safkan, 1300 metre çim pistte gerçekleştirilen yarışı ilk sırada tamamladı.

Jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Power Of Hakeem" ikinci, jokeyliğini Hışman Çizik'in yaptığı "Hearted" üçüncü, jokeyliğini Mehmet Ali Akgöbek'in yaptığı "Steel Hawk" isimli at ise dördüncü sırada yarışı tamamladı.

14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yapılan koşuyu, Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da izledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ile İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar