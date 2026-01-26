Haberler

13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

Güncelleme:
2013 yılında geçirdiği ağır kaza sonrası 13 yıldır tedavi gören Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Artık yatağa bağlı olmadığı ve tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkabildiği öğrenilen Schumacher'in sağlık sürecinde önemli bir aşama kaydettiği belirtildi. Schumacher ailesi, kazanın ardından mahremiyeti korumak amacıyla 13 yıldır efsane pilotun tedavi sürecini kamuoyundan ve kameralardan uzak tutuyor.

  • Michael Schumacher artık yatağa bağlı değil.
  • Michael Schumacher tekerlekli sandalyede oturabiliyor.
  • Michael Schumacher ailesine ait Majorca'daki malikanede ve Cenevre Gölü kıyısında zaman zaman dışarı çıkıyor.

2013 yılında geçirdiği ağır kazanın ardından 13 yıldır tedavi gören Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den sevindiren bir gelişme geldi.

MICHAEL SCHUMACHER'DEN SEVİNDİREN HABER

Formula 1 tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. 29 Aralık 2013'te Fransa'daki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kazada başını kayalara çarpan ve ağır şekilde yaralanan Schumacher'in artık yatağa bağlı olmadığı öğrenildi.

DAILY MAIL'DEN ÇARPICI İDDİA

Daily Mail yazarı Jonathan McEvoy'un haberine göre, uzun süredir yatalak tedavi gören 57 yaşındaki Alman pilot, artık sürekli yatakta kalmıyor. Bu gelişme, Schumacher'in sağlık sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DIŞARI ÇIKABİLİYOR

Kazanın ardından konuşma yetisini kaybeden ve 24 saat hemşire gözetiminde tedavi gören Michael Schumacher'in, artık tekerlekli sandalyede oturabildiği belirtildi. Schumacher'in, ailesine ait Majorca'daki malikanede ve Cenevre Gölü kıyısında zaman zaman dışarı çıktığı aktarıldı.

GÖZLERDEN UZAK 13 YIL

Schumacher ailesi, kazanın ardından mahremiyeti korumak amacıyla yaklaşık 55 milyon euroya Majorca'da bir malikane satın aldı. Aile, 13 yıldır efsane pilotun tedavi sürecini kamuoyundan ve kameralardan uzak tutarken, iyileşmenin son derece yavaş ilerlediği biliniyordu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

