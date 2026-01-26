13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

2013 yılında geçirdiği ağır kazanın ardından 13 yıldır tedavi gören Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den sevindiren bir gelişme geldi.

MICHAEL SCHUMACHER'DEN SEVİNDİREN HABER

Formula 1 tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. 29 Aralık 2013'te Fransa'daki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kazada başını kayalara çarpan ve ağır şekilde yaralanan Schumacher'in artık yatağa bağlı olmadığı öğrenildi.

DAILY MAIL'DEN ÇARPICI İDDİA

Daily Mail yazarı Jonathan McEvoy'un haberine göre, uzun süredir yatalak tedavi gören 57 yaşındaki Alman pilot, artık sürekli yatakta kalmıyor. Bu gelişme, Schumacher'in sağlık sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DIŞARI ÇIKABİLİYOR

Kazanın ardından konuşma yetisini kaybeden ve 24 saat hemşire gözetiminde tedavi gören Michael Schumacher'in, artık tekerlekli sandalyede oturabildiği belirtildi. Schumacher'in, ailesine ait Majorca'daki malikanede ve Cenevre Gölü kıyısında zaman zaman dışarı çıktığı aktarıldı.

GÖZLERDEN UZAK 13 YIL

Schumacher ailesi, kazanın ardından mahremiyeti korumak amacıyla yaklaşık 55 milyon euroya Majorca'da bir malikane satın aldı. Aile, 13 yıldır efsane pilotun tedavi sürecini kamuoyundan ve kameralardan uzak tutarken, iyileşmenin son derece yavaş ilerlediği biliniyordu.