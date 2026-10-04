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13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

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Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül başsağlığı mesajı yayımlarken, Turp'un cenazesi yarın öğle namazının ardından Bursa Yıldırım'daki Mevlana Camisi'nden kaldırılacak.

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül, mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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