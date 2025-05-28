13. Uluslararası Fetih Kupası'nda Okçuluk Müsabakaları Devam Ediyor
Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın üçüncü gününde klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi. Yarışma yarın makaralı yay ve klasik yay final müsabakalarıyla sona erecek.
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na, üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde klasik yay sıralama ve eleme atışları yapıldı.
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, yarın makaralı yay ve klasik yay final müsabakalarıyla tamamlanacak.