13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nde İlk Gün Tamamlandı

İstanbul'da başlayan 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ilk gününde J70 sınıfı yarışlarında Nautique Yachting takımı birinci oldu. Organizasyon, 17 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda sona erecek.

İstanbul'dan başlayan 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nde ilk gün tamamlandı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri işbirliğiyle hayata geçirilen ve Kalamış açıklarından start alan organizasyonda ilk gün sona erdi.

Yelken camiasının yakından takip ettiği J70 sınıfında, rüzgarın gücüyle yarışan tekneler üç etap sonunda sıralamayı belirledi. Gün boyunca yapılan üç yarış sonrasında J70 Türkiye Turu 3. Ayak yarışında genel sıralama birincisi Onur Erardağ liderliğindeki "Nautique Yachting" takımı oldu. Nautique Yachting'in ardından Gülboy Güryel'in dümenciliğindeki "Denizcik" ikinci, Güney Kaptan'ın dümenciliğindeki "Cheese Sailing" takımı ise üçüncülüğü aldı.

Organizasyon, 17 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak yarışla sona erecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
