13 puanla düşme potasındaki Manisa FK yarın evinde Orfa Yap Pendikspor'la oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1'inci Lig'de 13 puanla düşme potasında bulunan Manisa FK, yarın evinde Orfa Yap Pendikspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta sarı kart cezalısı Birama Toure oynayamayacak; konuk Pendikspor'un 14 haftada 14 puanı var.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilip milli araya 13 puanla düşme potasında giren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Orfa Yapı Pendikspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Manisa FK'da sarı kart cezalısı Malili orta saha oyuncusu Birama Toure müsabakada görev alamayacak. Konuk Pendikspor, geride kalan 14 haftada 14 puan topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı