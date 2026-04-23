Ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Bilecik U15 Gençler Ligi'nden 1299 Bilecikspor Kulübü bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bilecik U15 Gençler Ligi'nden 9'uncu hafta geride kalırken, oynana 3 müsabakada 14 gol atıldı. Ligin lideri 1299 Bilecikspor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliğispor karşısında 7-0 kazandı. Vitraspor, Osmanelispor deplasmanında 3-1'lik skorla galip gelirken, Söğütspor ise Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen sayıldı. Ligin bitmesine 1 hafta kala 8 galibiyet 1 beraberlik alan 1299 Bilecikspor Kulübü 25 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Lideri 21 puanla Vitraspor, 16 puanla Osmanelispor takip etti.

Ligin son haftasında cumartesi günü saat 15: 00'da Bilecik Sentetik Sahası'nda 1299 Bilecikspor Kulübü-Söğütspor, Bozüyük Sentetik Sahada Vitraspor- Bilecik Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek. Osmanelispor ise ligden ekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak. - BİLECİK

