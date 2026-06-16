Bilecik 2. Amatör Lig'de ligin bitenine 1 hafta kala B Grubu lideri 1299 Bilecikspor Kulübü 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de ligin 5'inci haftası geride kalırken, A ve B Gruplarında oynanan 4 müsabakada fileler 27 kez havalandı. A Grubu'ndan lider Kandilli Spor kendi evinde Güneşspor'u 10-1 yenerken, en yakın takipçisi Kurtköyspor'da konuk ettiği Bozüyük Gücüspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçlar sonrası Kandilli Spor 13, Kurtköyspor 12, Bozüyük Gücüspor 1 puanda son haftaya girerken, Güneşspor henüz puanla tanışamadı. Ligin son haftasında Cumartesi günü Kandilli Spor- Kurtköyspor ve Bozüyük Gücüspor- Güneşspor açları oynanacak. Kandilli Spor- Kurtköyspor maçının galibi şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükselecek.

1299 Bilecikspor Kulübü 1. Amatör Lig'e yükseldi

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'nun lideri 1299 Bilecikspor Kulübü, Bayırköyspor deplasmanında 6-1'lik skorla geçerken, Vezirhanspor-Gölpazarıspor maçı 3-3 berabere sonuçlandı. Ligin bitmesine 1 hafta kala 11 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü şampiyonluğu garantilerken, Gölpazarıspor 7, Vezirhanspor 6 puanla lideri takip etti. Bayırköyspor ligde 1 puanla son sırada yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı