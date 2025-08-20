12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk

12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi Kadıköy'de 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Uzun yıllar aradan sonra Şampiyonlar Ligi Play-Off sahnesine çıkan Fenerbahçe'nin stadında 12 yıl sonra Devler Ligi müziği çalındı. Son olarak 4 bin 374 gün önce Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmişti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü temsilcilerinden biri olan Benfica ile karşı karşı karşıya geldi.

12 YIL SONRA BİR İLK

Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan müsabakada 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off maçıyla birlikte Kadıköy'de 12 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu marşa büyük bir coşkuyla eşlik etti.

EN SON 4 BİN 374 GÜN ÖNCE

Temsilcimiz en son 4 bin 374 gün önce Devler Ligi'nde Kadıköy'de Arsenal ile karşılaşmış ve Devler Ligi müziğini taraftarlarına dinletmişti. Sarı-lacivertliler bu maçı 3-0 kaybetmişti.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe'nin Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak. Bu karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.