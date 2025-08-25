12 Yaşındaki Milli Rüzgar Sörfçüsü Tuna Tekin, Dünya Şampiyonası'nda İki Gümüş Madalya Kazandı

İZMİR'de yetişen 12 yaşındaki milli rüzgar sörfçüsü Tuna Tekin, 16-23 Ağustos tarihleri arasında Galler'de düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nın 10 ülkeden 38 sporcunun katıldığı 13 yaş altı kategorisinde 2 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 15 yarışın 7'sinde ilk sırada yer alan Tuna Tekin, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Tuna Tekin'in antrenörü Tuğrul Albayrak, yaptığı açıklamada, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu-aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren önemli unsurlar. Tuna'nın antrenmanlarda uygulanan metotlara cevabı ve uluslararası parkurları kullanımı bize bu başarıyı getirdi. Tuna'nın önümüzdeki süreçte bu başarısını sürdüreceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.