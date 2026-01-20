Haberler

Kendinden büyük rakiplerini devirip, dünya 4'üncüsü oldu
Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında, 12 yaşındaki Burcu Öncel U15 kategorisinde mücadele ederek dünya 4'üncüsü oldu. İlk kez uluslararası arenada yer alan sporcumuz, kendisinden büyük rakipleri geride bıraktı.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28'incisi düzenlenen Uluslararası Nimes Archery Turnuvası, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi. Turnuvada Türk sporcular damgasını vurdu. U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden yaşça büyük rakipleriyle mücadele etti. 50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini deviren Öncel, dünya 4'üncüsü oldu. 12 yaşındaki Burcu Öncel, ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarışırken, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
