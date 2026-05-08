Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 12. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları sona erdi. 39 yelkenli yatın mücadele ettiği yarışlarda çeşitli ülkelerden yaklaşık 400 sporcu yer aldı. Yarışların sonuçları ve dereceye giren yatlar açıklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, ABD, Belarus, Estonya, Fransa, Letonya, Lüksemburg, Rusya ve Ukrayna'dan 39 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifingin ardından Marmaris Körfezi'nden start alan yarışlar, Datça Körmen, Körmen-Datça, Datça-Orhaniye ve Orhaniye'den başlayıp Marmaris'te sona erdi.

ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında toplam 5 yarış yapan yelkencilere kupaları, yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergey Musikhin)

2- Eker 40 (Nikita Vavilov)

3- Chocolate (Vadim Jdan Popov)

ORC-B

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Axioma (Gleb Semerenko)

3- Buyan (Sergei Karavaev)

ORC-C

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- St. Anna (Ivan Kadetov)

3- Fox L (Aliaksandr Racheeuski)

ORC-D

1- Wizard (Viktor Zakharov)

2- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

3- Anyuta (Valentin Dudukalov)

ORC-E

1- Valentina (Pavel Karachov)

2- Looping (Yuri Suhuvalov)

3- İvana (Roman Mironov)

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

