12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Kazakistan'ın toplam değeri 12 milyon euro olan futbol ekibi Kairat Almaty, Celtic'i eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat ve İskoçya temsilcisi Celtic, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı. Kazakistan'ın Ortalyk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları da 0-0 bitti.

CELTIC'İ PENALTILARDA ELEDİLER

Seri penaltılara gidilen müsabakada Kairat, konuk ekip Celtic'i 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

TARİHLERİNDE İLK KEZ

Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 12 milyon euro kadro değeri olan Kazakistan ekibi Kairat, 1. ön elemeden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde 3 tur atladı ve devler ligine kaldı. Kairat'ın inanılmaz başarısı kuraların çekilişinden sonra dünyanın en büyük takımlarını Asya'nın ortasına taşıyacak.

