12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

LETONYA'YA HAREKET EDİLECEK

Milliler, yarın saat 10.00'da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.

12 DEV ADAM'IN KADROSU BELLİ OLDU

Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer"