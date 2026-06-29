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12. Çeşme Uluslararası Satranç Turnuvası, İzmir'de başladı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 40 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva 5 Temmuz'da sona erecek.

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 40 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir'in Çeşme ilçesi bir kez daha geleneksel uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın önde gelen satranç sporcularının buluştuğu 12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 5 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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