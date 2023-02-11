119 saat sonra enkazdan çubuklu formayla çıkarılan Kamilcan için Fenerbahçe'den paylaşım: Seni bekliyoruz

Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması vardı. O görüntü üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 şehrimize ağır hasarlar verdi. Deprem sonrası ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, 119. saatte Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Üzerinde Fenerbahçe forması olan Ağdaş için sarı-lacivertli kulüp paylaşımda bulundu.

"DAHA GİDİLECEK ÇOK MAÇIMIZ VAR"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan." ifadeleri kullanıldı.

"İLK İSTEĞİ SU OLDU"

119 saat sonra enkaz altından çıkarılan gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?", ilk isteği ise su oldu. Ağdaş'ın dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.