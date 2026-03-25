Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı

Manchester City'nin ünlü futbolcusu Erling Haaland, saha dışında da adından söz ettirdi. Norveçli yıldız, bir açık artırmada 432 yıllık Viking kralları destanını 118 bin euroya satın aldı. Haaland, bu tarihi eseri memleketine bağışlayarak kültürel mirasa olan önemini gösterdi.

Norveçli futbolcu, katıldığı bir açık artırmada 432 yıllık Viking kralları destanını satın aldı. Haaland'ın bu eser için 118 bin euro ödediği belirtildi.

Yıldız futbolcu, satın aldığı tarihi kitabı memleketine bağışlayarak takdir topladı. Bu hareketi, kültürel mirasa verdiği önemi gözler önüne serdi. Haaland'ın jesti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılandı.

