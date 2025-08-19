115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti

Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Ajaccio, 13 milyon euroluk bütçe açığı nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1910 yılında kurulan ve Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio'nun, borçlarından dolayı bu kararı aldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kulübün Ligue 2'deki iki maçı da ertelenmiş durumda.

Fransa'nın köklü ekiplerinden Ajaccio ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçlarından dolayı iflas başvurunda bulundu.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİLER

L'Equipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, iflas başvurusunda bulundu. 1910 yılında kurulan 115 yıllık köklü kulübün 13 milyon euro'luk bütçe açığını kapatamamasından dolayı başvuruda bulunduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması beklendiği aktarıldı. Ajaccio'nun Ligue 2'de oynaması planlanan iki maçı da ertelendi.

